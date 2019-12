Roche : signe un accord avec un spécialiste du logiciel US

(CercleFinance.com) - Le fabricant suisse de médicaments Roche a signé un accord de commercialisation aux États-Unis avec le fabricant de logiciels médicaux Fortelinea, ont fait savoir ce jeudi les deux sociétés.

Cet accord permet aux laboratoires américains utilisant le logiciel de suivi et de gestion Prima de Fortelinea et le système de coloration automatisé de Roche d'utiliser un code-barres sur les deux plates-formes, permettant un étiquetage standard des diapositives et rationalisant le transfert de données, tout comme l'intégration avec le système d'information du laboratoire.

Cette décision devrait améliorer le flux de travail pour les tests d'immunohistochimie (IHC) et d'hybridation in situ (ISH) dans les laboratoires de recherche, ont indiqué Roche et Fortelinea.