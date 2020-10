Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roche : s'associe à Atea pour un traitement du COVID Cercle Finance • 22/10/2020 à 11:26









(CercleFinance.com) - Roche va s'associer à la société biopharmaceutique américaine Atea pour développer un traitement oral potentiel pour les patients atteints de COVID-19. Les deux sociétés ont déclaré qu'elles joignaient leurs forces pour développer, fabriquer et distribuer l'antiviral expérimental AT-527 d'Atea, qui bloque l'enzyme ARN polymérase nécessaire à la réplication virale. Le médicament est actuellement étudié dans un essai clinique de phase 2 pour les patients hospitalisés souffrant de COVID-19 modéré, et un essai de phase 3 devrait commencer au début de 2021 chez les patients externes.

Valeurs associées ROCHE HLDG DR SIX Swiss Exchange -0.77%