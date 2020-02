Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roche : revue prioritaire de la FDA en cancer du poumon Cercle Finance • 19/02/2020 à 08:43









(CercleFinance.com) - Roche annonce que la FDA des Etats-Unis a octroyé une revue prioritaire à son Tecentriq (atezolizumab), comme monothérapie en première ligne pour certains patients atteints de cancers du poumon non à petites cellules avancés. La demande de licence biologique supplémentaire ainsi acceptée repose sur une étude de phase III ayant montré une prolongation de la survie d'ensemble comparé à chimiothérapie. La FDA devrait rendre sa décision sur une approbation vers le 19 juin.

Valeurs associées ROCHE HLDG DR SIX Swiss Exchange 0.00%