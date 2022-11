Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roche: revue prioritaire dans la la myopathie de Duchenne information fournie par Cercle Finance • 28/11/2022 à 14:28









(CercleFinance.com) - Sarepta Therapeutics a annoncé lundi que le régulateur américain du médicament, la FDA, avait accordé une revue prioritaire à son dossier de demande de mise sur le marché du SRP-9001, une thérapie génique expérimentale destinée aux garçons atteints de la myopathie de Duchenne que la société développe en collaboration avec Roche.



Dans son communiqué, l'entreprise biotechnologique américaine précise que l'agence sanitaire a fixé une date cible au 29 mai 2023 en vue de l'approbation du produit.



En décembre 2019, Roche avait conclu avec Sarepta un partenariat portant sur la thérapie génique moxeparvovec delandistrogène (SRP-9001) visant à accélérer sa disponibilité en dehors des Etats-Unis.





