Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roche : retrait volontaire d'une indication pour Tecentriq Cercle Finance • 08/03/2021 à 08:19









(CercleFinance.com) - Roche annonce retirer volontairement, en consultation avec la FDA des Etats-Unis, l'indication américaine pour Tecentriq (atezolizumab) dans le carcinome urothelial (cancer de la vessie) métastatique avant traitement au platine. Cette décision s'inscrit dans le cadre d'un examen à l'échelle du secteur des approbations accélérées, dont les essais de confirmation n'ont pas atteint leur critère d'évaluation principal et n'ont pas encore obtenu d'approbations régulières. Le laboratoire pharmaceutique suisse travaillera avec la FDA au cours des prochaines semaines pour compléter le processus de retrait. Cette décision n'affecte pas d'autres indications approuvées pour Tecentriq.

Valeurs associées ROCHE HLDG DR Swiss EBS Stocks +0.32%