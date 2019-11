Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roche : résultats sur le cancer du sein à San Antonio Cercle Finance • 18/11/2019 à 07:41









(CercleFinance.com) - Roche présentera de nouvelles données actualisées concernant sept médicaments approuvés et expérimentaux pour le traitement de plusieurs types de cancer du sein. Les résultats seront présentés au symposium sur le cancer du sein de San Antonio (SABCS) 14 décembre 2019. Ces données incluent de nouveaux résultats dans le cancer du sein HER2-positif et des études de nouvelles molécules dans le cancer du sein avec récepteurs hormonaux positifs (HR-positifs). 'Cet engagement soutenu est illustré par les nouvelles données de notre médicaments expérimentaux sur tout le spectre du cancer du sein présentés à la SABCS cette année. ' a déclaré Levi Garraway, MD, médecin en chef chez Roche et responsable du développement mondial des produits.

