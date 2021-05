Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roche : résultats prometteurs pour le Tecentriq Cercle Finance • 20/05/2021 à 10:54









(CercleFinance.com) - Roche a présenté aujourd'hui les résultats intermédiaires d'une étude de phase III montrant pour la première fois que le traitement par Tecentriq (atezolizumab), après une intervention chirurgicale et une chimiothérapie, réduisait le risque de récidive de la maladie ou de décès de 34% chez les personnes atteintes de certains cancers du poumon non à petites cellules. 'Ces données démontrent pour la première fois que l'immunothérapie anticancéreuse peut apporter une amélioration cliniquement significative à certaines personnes atteintes d'un cancer du poumon précoce dans le cadre d'un traitement adjuvant post-chirurgical', a déclaré Levi Garraway, directeur du développement mondial de produits chez Roche. 'Ces résultats jettent les bases d'une nouvelle approche du traitement du cancer du poumon à un stade précoce et nous rapprochent de notre objectif : fournir une option de traitement efficace et adaptée à chaque personne diagnostiquée avec cette maladie ', ajoute-t-il. Les résultats détaillés de l'étude seront présentés le dimanche 6 juin, à l'occasion de la réunion annuelle 2021 de l'ASCO (American Society of Clinical Oncology).

Valeurs associées ROCHE HLDG DR Swiss EBS Stocks +0.18%