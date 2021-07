Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roche : résultats positifs sur un antiviral contre le Covid Cercle Finance • 30/06/2021 à 16:21









(CercleFinance.com) - Atea Pharmaceuticals a annoncé mercredi que l'AT-527, une molécule qu'il développe en collaboration avec Roche, avait donné des résultats positifs lors d'essais sur des patients souffrant du Covid-19. Le groupe biotechnologique américain indique que les résultats préliminaires d'une étude de phase 2 ont montré que l'AT-527 avait permis de réduire rapidement la charge virale de 70 patients à risque hospitalisés pour des formes légères à modérées de la maladie. Dès le deuxième jour de traitement, ce nouvel antiviral oral a entraîné une baisse de 80% de la charge virale des patients par rapport au placebo, souligne Atea dans un communiqué. Un niveau 'soutenu' de réduction du virus s'est ensuite maintenu jusqu'au huitième jour de traitement, fait valoir la société. Roche avait précédemment déclaré qu'il espérait que la formulation (comprimé) du médicament permette une fabrication à grande échelle et facilite l'accès à une vaste population de patients, aussi bien à l'hôpital qu'en dehors de l'hôpital. Avec un gain de 0,4%, Roche signait la plus forte progression du SMI mercredi et était l'une des deux seules valeurs en hausse sur l'indice zurichois.

