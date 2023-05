Roche: résultats positifs pour le fénébrutinib information fournie par Cercle Finance • 17/05/2023 à 10:10

(CercleFinance.com) - Roche annonce aujourd'hui les résultats positifs de l'étude de phase II FENopta sur le fénébrutinib oral expérimental chez des adultes atteints de formes récurrentes de sclérose en plaques (SEP).



L'étude a atteint ses objectifs primaires et secondaires, montrant que le fénébrutinib oral réduisait significativement les marqueurs d'imagerie par résonance magnétique (IRM) de l'activité de la maladie dans le cerveau par rapport au placebo.



En outre, les données précliniques ont montré que le fénébrutinib est puissant et hautement sélectif, et qu'il s'agit du seul inhibiteur réversible faisant actuellement l'objet d'essais de phase III pour le traitement de la sclérose en plaques.



'Le mécanisme d'action du fénébrutinib, qui peut inhiber à la fois les cellules B et la microglie, a le potentiel de réduire l'activité de la maladie et d'influer sur la progression de la maladie', a déclaré Levi Garraway, M.D., Ph.D., directeur médical et chef du développement des produits de Roche.



Les résultats détaillés seront communiqués lors d'une prochaine réunion médicale. Le programme d'essais cliniques de phase III sur le fénébrutinib dans la RMS et la SEP primaire progressive (PPMS) se poursuit.