Roche : résultats positifs pour le faricimab

(CercleFinance.com) - Roche a annoncé aujourd'hui les premiers résultats positifs de deux études mondiales de phase III conçues de manière identique, YOSEMITE et RHINE, évaluant son anticorps bispécifique expérimental, le faricimab, chez des personnes atteintes d'oedème maculaire diabétique (DME). Les deux études ont atteint leur critère d'évaluation principal, indique Roche. 'Ces résultats positifs montrent que le faricimab a le potentiel d'offrir des améliorations visuelles durables aux personnes souffrant d'oedème maculaire diabétique, tout en réduisant le fardeau du traitement associé aux injections oculaires fréquentes', a déclaré Levi Garraway, directeur médical de Roche et chef du développement mondial des produits. 'Nous attendons avec impatience des discussions avec les autorités réglementaires mondiales, dans le but de proposer cette nouvelle option de traitement potentielle aux personnes atteintes de cette maladie dès que possible', a-t-il ajouté. Les résultats détaillés des deux études seront présenté en février à l'occasion du symposium médical 'Angiogenesis, Exudation, and Degeneration 2021', présenté par Bascom Palmer Eye Institute de l'Université de Miami Miller School of Medicine.

Valeurs associées ROCHE HLDG DR Swiss EBS Stocks -1.29% ROCHE HLDG DR SIX Swiss Exchange +0.85%