Roche : résultats positifs de l'étude Archway

(CercleFinance.com) - Roche annonce des résultats positifs de son étude de phase III Archway chez les personnes vivant avec le néovasculaire une dégénérescence maculaire (NAMD). Les données de l'étude Archway seront présentés lors d'une prochaine réunion médicale et soumis aux autorités sanitaires dans le monde entier. Le système portuaire Livraison avec ranibizumab (PDS) est un implant oculaire permanent rechargeable, à peu près la taille d'un grain de riz, qui fournit en continu une formulation personnalisée de ranibizumab sur une période de plusieurs mois. ' Les patients qui ont reçu des recharges PDS tous les six mois atteints de l'acuité visuelle présentent des résultats équivalents à ceux recevant le ranibizumab mensuel de 0,5 mg injections ' indique le groupe. ' Pour les personnes à travers le monde recevant des injections oculaires fréquentes pour la DMLA néovasculaire, ce système de distribution continue pourrait réduire considérablement la charge de leur traitement ' a déclaré Levi Garraway, médecin en chef de Roche et chef du développement produit mondial.

Valeurs associées ROCHE HLDG Swiss EBS Stocks -1.40%