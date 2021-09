Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roche : résultats positifs d'une étude évaluant Tecentriq information fournie par Cercle Finance • 20/09/2021 à 16:15









(CercleFinance.com) - Roche a annoncé lundi que l'essai clinique de phase III évaluant son immunothérapie Tecentriq dans le traitement du cancer du poumon non à petites cellules avait montré une amélioration 'significative' de la survie des patients. Ces données font apparaître une réduction de 34% du risque de récurrence de la maladie ou de décès chez les patients atteints d'un cancer NSCLC au stade deux ou trois, avec expression du marqueur PD-L1 sur au moins 1% des cellules. Ces essais ont été menés sur des patients ayant subi une opération chirurgicale et ayant également suivi une chimiothérapie, précise Roche. 'A l'heure actuelle, plus d'un patient sur deux atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules à un stade précoce souffre d'une récurrence de la maladie après chirurgie', explique Levi Garraway, le directeur médical de Roche. Pour le chercheur, cet essai montre, pour la première fois, qu'une immunothérapie peut aider beaucoup de patients à vivre plus longtemps sans rechute de la maladie. Un grand nombre de sociétés biopharmaceutiques dévoilent des résultats d'études cliniques en ce moment du fait de la tenue du congrès virtuel de l'European Society for Medical Oncology (ESMO).

Valeurs associées ROCHE HLDG DR Swiss EBS Stocks -1.05%