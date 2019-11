Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roche : résultats positifs d'une étude de phase III Cercle Finance • 29/11/2019 à 12:26









(CercleFinance.com) - L'unité de Chugai de Roche a annoncé que les résultats d'une étude de phase III sur son traitement par le satralizumab dans le traitement de la neuromyélite à spectre optique étaient publiés dans le New England Journal of Medicine en ligne. Les résultats ont montré que le satralizumab ajouté au traitement immunosuppresseur initial réduisait considérablement le risque de rechute chez les patients atteints de cette maladie auto-immune du système nerveux central. Dans l'étude, seuls huit des 41 patients (20%) traités avec le satralizumab en association avec un traitement immunosuppresseur initial ont présenté une rechute, contre 18 des 42 patients (43%) traités avec un placebo.

Valeurs associées ROCHE HLDG DR SIX Swiss Exchange -0.34%