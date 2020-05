Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roche : résultats positifs d'un essai clinique phase II Cercle Finance • 14/05/2020 à 10:14









(CercleFinance.com) - Roche a annoncé aujourd'hui des résultats positifs de l'essai clinique de phase II Cityscape. Cet essai de phase II montre des résultats prometteurs Cityscape ajoutant tiragolumab à Tecentriq chez les personnes atteintes d'un cancer métastatique PD-L1-positif poumon non à petites cellules. Les résultats complets seront présentés dans une session orale au ASCO20 du programme scientifique organisé par l'American Society of Clinical Oncology (ASCO). ' Tiragolumab est une nouvelle immunothérapie du cancer conçu pour se lier à Tigit, une protéine checkpoint immunitaire exprimé sur les cellules immunitaires ' indique le groupe. ' Nous sommes heureux de partager ces premiers résultats randomisés anti-Tigit, montrant que tiragolumab, notre nouvelle immunothérapie du cancer, a encouragé l'efficacité et la sécurité en combinaison avec Tecentriq ', a déclaré Levi Garraway, médecin en chef et chef du développement produit mondial.

