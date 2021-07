Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roche : résultats encourageants pour Hemlibra Cercle Finance • 19/07/2021 à 11:25









(CercleFinance.com) - Roche a annoncé aujourd'hui les résultats d'une étude de phase IIIb confirmant le profil de sécurité favorable d'Hemlibra (emicizumab), en tant que traitement à long terme des adultes et adolescents atteints d'hémophilie A avec des inhibiteurs du facteur VIII. 'À mesure que le paysage thérapeutique évolue, la détermination du profil bénéfice/risque à long terme des médicaments pour les personnes vivant avec l'hémophilie A reste une priorité absolue pour la communauté', a déclaré Levi Garraway, directeur médical et directeur du développement mondial des produits chez Roche. ' Ces résultats renforcent la confiance dans le profil d'innocuité favorable d'Hemlibra chez les personnes atteintes d'hémophilie A avec des inhibiteurs du facteur VIII, qui ont historiquement été confrontées à des défis thérapeutiques importants', ajoute-t-il.

Valeurs associées ROCHE HLDG DR Swiss EBS Stocks -0.97%