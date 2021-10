Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roche : résultats encourageants dans les troubles NMOSD information fournie par Cercle Finance • 14/10/2021 à 11:09









(CercleFinance.com) - Roche a dévoilé jeudi les premiers résultats de deux études de phase III révélant que son traitement contre les maladies du spectre de la neuromyélite optique (NMOSD) était efficace et bien toléré. Chez les patients pour lesquels l'auto-anticorps NMO-IgG/anti-aquaporine 4 (AQP4) a pu être identifié, entre 71% et 73% des individus traités avec Enspryng n'ont pas connu de rechute de la maladie sur une période de presque quatre ans, fait valoir le groupe biopharmaceutique dans un communiqué. Ces données montrent également qu'entre 90% et 91% des patients traités à base d'Enspryng n'ont pas subi de rechute sévère de la maladie. L'abréviation NMOSD réunit un groupe de maladies auto-immunes inflammatoires chroniques du système nerveux central qui attaquent le système immunitaire du patient, notamment les cellules nerveuses de la moelle épinière et des nerfs optiques

