Roche : résultats décevants dans la colite ulcérative

(CercleFinance.com) - Roche fait part de résultats décevants concernant son programme d'études de phase III évaluant son médicament expérimental etrolizumab chez les personnes atteintes de colite ulcérative modérément à sévèrement actives. Le laboratoire pharmaceutique précise que des résultats mitigés ont été observés dans les études l'évaluant comme thérapie inductive et que les études l'évaluant comme thérapie de maintenance ont échoué à atteindre leurs objectifs principaux. Roche ajoute toutefois qu'une étude pivot de phase III est en cours sur etrolizumab dans la maladie de Crohn, et qu'il étudie actuellement d'autres médicaments expérimentaux dans les maladies inflammatoires de l'intestin.

