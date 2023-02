Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Roche: résultats d'études positifs dans l'hémoglobinurie information fournie par Cercle Finance • 07/02/2023 à 08:00

(CercleFinance.com) - Roche annonce les résultats positifs de l'étude mondiale de phase III Commodore 2, évaluant l'efficacité et l'innocuité du crovalimab chez les personnes atteintes d'hémoglobinurie paroxystique nocturne (HPN) non traités auparavant avec des inhibiteurs de complément.



L'étude a atteint ses critères d'efficacité co-primaires d'évitement de transfusions et de contrôle de l'hémolyse. Les résultats ont montré que le crovalimab permettait de contrôler la maladie et était non inférieur à l'eculizumab, traitement standard actuel.



En outre, les données d'efficacité et d'innocuité de l'étude distincte de phase III Commodore 1 chez les personnes atteintes d'HPN passant des inhibiteurs C5 actuellement approuvés au crovalimab, ont soutenu le profil bénéfice-risque favorable du crovalimab.