ROCHE : résultats 2020 soutenus par les tests Covid et de nouveaux médicaments

Les cinq premiers fabricants de vaccins (Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Novavax et Johnson & Johnson) devraient fortement bénéficier de cette croissance, même si des incertitudes existent sur les capacités de production. Les fabricants de traitements (Gilead, Eli Lilly et Regeneron notamment) ne devraient pas être en reste.

"La demande pour nos nouveaux médicaments destinés à aider les personnes atteintes de maladies graves, telles que le cancer, la sclérose en plaques, l'hémophilie et l'amyotrophie spinale, demeure élevée. Compte tenu de notre portefeuille renouvelé et des progrès significatifs accomplis dans le développement de notre pipeline, Roche est solidement positionnée pour une croissance future", a précisé le dirigeant.

Severin Schwan, CEO de Roche, a commenté : "Roche continue de contribuer de manière importante à la lutte contre la pandémie de Covid-19. Nous avons développé en un temps record un portefeuille complet de solutions diagnostiques et conclu de nouveaux partenariats en vue de développer et produire des médicaments efficaces contre le Covid-19".

Le chiffre d'affaires de la division Diagnostics a augmenté de 14% pour l'ensemble de l'exercice (+28% au quatrième trimestre) grâce aux tests diagnostiques relatifs au Covid-19, faisant plus que contrebalancer un recul des tests de routine imputable au Covid-19.

Roche a indiqué que la poursuite de la forte croissance des ventes des médicaments récemment commercialisés (+32% notamment pour Tecentriq, Hemlibra, Ocrevus, Perjeta et Kadcyla) avait contrebalancé largement l'impact de la concurrence des biosimilaires, mais pas l'impact supplémentaire lié au Covid-19 dû aux rendez-vous médicaux non honorés.

Le chiffre d'affaires de la division Pharma, qui représente plus de trois quart des ventes totales, a fléchi de 2%.

