Roche : résultat du Tecentriq pour le cancer du foie

(CercleFinance.com) - Roche présente des données essentielles démontrant que Tecentriq en association avec Avastin améliore la survie globale des personnes atteintes de la forme la plus courante de cancer du foie. La première étude de phase III sur l'immunothérapie du cancer montre une amélioration de la survie globale et de la survie sans progression chez les personnes atteintes d'un carcinome hépatocellulaire non résécable par rapport au sorafénib. Les résultats seront présentés lors d'une session du Congrès asiatique 2019 de la Société européenne d'oncologie médicale (ESMO). ' Pour la première fois en dix ans, nous observons un traitement qui a amélioré la survie globale des personnes atteintes d'un carcinome hépatocellulaire non résécable par rapport au traitement standard actuel ', a déclaré Levi Garraway, médecin en chef et responsable du développement mondial des produits. ' Tecentriq associé à Avastin pourrait transformer le traitement de cette maladie agressive et nous travaillons en étroite collaboration avec les autorités sanitaires mondiales dans l'espoir d'offrir cette option de traitement aux patients le plus rapidement possible '.

Valeurs associées ROCHE HLDG Swiss EBS Stocks -0.20%