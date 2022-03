Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Roche: résultat décevant d'un essai de phase III information fournie par Cercle Finance • 30/03/2022 à 10:14

(CercleFinance.com) - Roche a annoncé aujourd'hui qu'une étude de phaseIII évaluant l'immunothérapie expérimentale associant tiragolumab + Tecentriq (atezolizumab) + chimiothérapie (carboplatine et étoposide) pour les personnes atteintes d'un cancer du poumon à petites cellules au stade étendu (ES-SCLC), n'avait pas atteint son critère d'évaluation principal de survie sans progression.



Les données suggèrent que le tiragolumab plus Tecentriq et la chimiothérapie ont toutefois été bien tolérés et aucun nouveau signal de sécurité n'a été identifié lors de l'ajout du tiragolumab. Les données seront présentées lors d'une prochaine réunion médicale.



' Le résultat d'aujourd'hui est décevant car nous espérions continuer à tirer parti des avancées de Tecentriq dans le cancer du poumon à petites cellules au stade étendu, qui reste difficile à traiter', a déclaré Levi Garraway, médecin-chef et responsable du développement mondial des produits.



'Nous attendons avec impatience de voir des données supplémentaires de l'essai de phase III à venir dans le cancer du poumon non à petites cellules', a-t-il ajouté.