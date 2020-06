Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roche : résultat d'une étude pour le cancer de la prostate Cercle Finance • 19/06/2020 à 07:51









(CercleFinance.com) - Roche a annoncé aujourd'hui que l'étude de phase III IPATential150 avait atteint son critère principal de survie sans progression radiographique (rPFS) chez les patients atteints d'un cancer de la prostate métastatique résistant à la castration (mCRPC) et dont les tumeurs avaient une perte de PTEN. Dans ce groupe de patients, l'ipatasertib en association avec l'abiratérone et la prednisone / prednisolone a fourni une réduction statistiquement significative du risque d'aggravation ou de décès de la maladie, par rapport à la norme de soins actuelle (abiratérone et prednisone / prednisolone) plus un placebo. L'autre critère d'évaluation co-primaire de la rPFS dans la population globale de l'étude (ITT) n'a pas été atteint. Les résultats de l'étude IPATential150 seront présentés lors d'une prochaine réunion médicale. L'essai se poursuivra jusqu'à la prochaine analyse prévue et les données seront partagées avec les autorités sanitaires.

Valeurs associées ROCHE HLDG DR SIX Swiss Exchange +1.73%