Roche: résultat d'un traitement pour l'OMD

(CercleFinance.com) - L'étude a satisfait à tous les critères d'évaluation primaires, montrant que Vabysmo R (faricimab) était bien toléré chez les personnes atteintes d'oedème maculaire diabétique (OMD) qui ont reçu un traitement pendant une période allant jusqu'à quatre ans.



Les résultats exploratoires de l'étude à long terme ont montré que Vabysmo continuait à préserver la vision, à assécher le liquide rétinien susceptible d'altérer la vue et à permettre d'espacer les traitements chez les personnes atteintes d'OMD.



Ces données ont fait l'objet d'une présentation orale lors de la réunion annuelle 2024 de l'American Society of Retina Specialists (ASRS) qui s'est tenue à Stockholm, en Suède.



' Ces données à quatre ans s'appuient sur nos études pivots et renforcent le potentiel de Vabysmo à devenir le traitement standard de l'oedème maculaire diabétique (OMD), qui touche 29 millions de personnes dans le monde ', a déclaré Levi Garraway, M.D., Ph.D., Chief Medical Officer et Head of Global Product Development de Roche.



' Nous sommes particulièrement heureux de constater que 9 patients sur 10 ne présentent aucun signe d'OMD après quatre ans de traitement par Vabysmo, ce qui constitue un résultat à long terme incroyable pour les personnes atteintes de cette maladie. '





