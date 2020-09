Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roche : résultat d'un essai pour les patients du COVID-19 Cercle Finance • 30/09/2020 à 08:02









(CercleFinance.com) - Regeneron Pharmaceuticals a annoncé aujourd'hui les premières données d'une analyse d'un essai de phase 1/2/3 sans interruption de son cocktail d'anticorps expérimental REGN-COV2 montrant qu'il réduit la charge virale et le temps nécessaire pour soulager les symptômes chez les patients non hospitalisés atteints de COVID-19. REGN-COV2 a également montré des tendances positives dans la réduction des visites médicales. L'essai en cours, randomisé et en double aveugle, mesure l'effet de l'ajout de REGN-COV2 à la norme de soins habituelle, par rapport à l'ajout d'un placebo à la norme de soins. Cet essai fait partie d'un programme plus vaste qui comprend également des études de REGN-COV2 pour le traitement des patients hospitalisés et pour la prévention de l'infection chez les personnes qui ont été exposées à des patients COVID-19.

