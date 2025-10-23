Roche relève ses prévisions même si la faiblesse du dollar pèse sur les ventes

Le fabricant suisse de médicaments Roche ROG.S a relevé jeudi ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année, même si les ventes des neuf premiers mois de l'année ont été inférieures aux attentes en raison des effets de change.

Dans un communiqué, le groupe a déclaré qu'il prévoyait une augmentation du bénéfice ajusté par action dans la fourchette haute des pourcentages à un chiffre et basse des pourcentages à deux chiffres.

Ceci représente une augmentation par rapport aux prévisions antérieures qui faisaient état d'un pourcentage de croissance à un chiffre élevé. L'entreprise a confirmé ses perspectives de croissance des ventes à un chiffre moyen.

Les perspectives de bénéfices plus favorables, bien qu'excluant le fardeau des effets de change, pourraient donner un coup de pouce au directeur général Thomas Schinecker, qui investit massivement dans les médicaments contre l'obésité afin de concurrencer les deux principaux fabricants de médicaments amaigrissants, Novo Nordisk NOVOb.CO et Eli Lilly LLY.N .

Les revenus du groupe au cours de la période de janvier à septembre ont augmenté de 2% en termes non ajustés à 45,9 milliards de francs suisses (57,87 milliards de dollars), en dessous des prévisions citées par les analystes pour environ 46,2-46,4 milliards de francs.

(1 $ = 0,7931 francs suisses)