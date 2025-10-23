Roche relève ses prévisions de bénéfices, mais la faiblesse du dollar pèse sur les ventes

Le fabricant suisse de médicaments Roche ROG.S a relevé jeudi ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année, les réductions de coûts contribuant à compenser l'impact d'un dollar plus faible pesant sur la valeur des ventes à l'étranger.

Le groupe a déclaré qu'il s'attendait désormais à une augmentation du bénéfice ajusté d'un pourcentage à un chiffre élevé à deux chiffres peu élevé, contre une augmentation à un chiffre élevé dans ses prévisions précédentes. Il a confirmé sa prévision annuelle d'une augmentation moyenne à un chiffre de son chiffre d'affaires.

Le CEO Thomas Schinecker a déclaré que la dynamique de croissance de Roche, ses efforts pour atténuer tout impact à court terme des droits de douane américains et les mesures de contrôle des coûts étaient à l'origine de l'augmentation des prévisions.

"Nos bénéfices ont connu une croissance dans la fourchette basse à deux chiffres. Cela nous a confortés dans l'idée que nous pouvions augmenter nos prévisions", a déclaré M. Schinecker lors d'une conférence téléphonique avec des journalistes.

LES VENTES DES NEUF PREMIERS MOIS SONT INFÉRIEURES AUX PRÉVISIONS

Les perspectives de bénéfices plus favorables, bien qu'excluant l'impact des taux de change, pourraient donner un coup de pouce à Schinecker, qui investit massivement dans les médicaments contre l'obésité afin de contester la domination de Novo Nordisk NOVOb.CO et d'Eli Lilly LLY.N .

Schinecker a déclaré lors d'un appel avec des journalistes que l'industrie ne faisait que "gratter la surface " du marché de l'obésité.

Roche a augmenté ses stocks aux États-Unis et prévu des investissements dans le pays pour tenter d'atténuer l'impact des droits de douane.

"Je pense que nous sommes en assez bonne position par rapport à d'autres probablement", a déclaré M. Schinecker.

Les revenus du groupe ont augmenté de 2% en termes non ajustés à 45,9 milliards de francs suisses (57,9 milliards de dollars) au cours des neuf premiers mois de l'année, en dessous des prévisions des analystes de 46,2-46,4 milliards de francs.

Les actions de Roche étaient en baisse d'environ 2 % dans les premiers échanges.

Les analystes de Jefferies ont déclaré dans une note que les ventes de deux moteurs de croissance clés - le médicament pour les yeux Vabysmo et le traitement mensuel contre l'hémophilie Hemlibra - n'ont pas répondu aux attentes.

Les revenus des neuf premiers mois pour le Vabysmo, approuvé pour lutter contre une forme courante de cécité chez les personnes âgées, se sont élevés à 3,06 milliards de francs. Le médicament est en concurrence aux États-Unis avec l'Eylea de Regeneron REGN.O , dont une version à haute dose a été lancée en 2023.

(1 $ = 0,7931 franc suisse)

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))