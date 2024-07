Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Roche: réintroduit Susvimo, la FDA valide les mises à jour information fournie par Cercle Finance • 08/07/2024 à 18:10









(CercleFinance.com) - Roche annonce la réintroduction de Susvimo (injection de ranibizumab) 100 mg/mL pour usage intravitréen via un implant oculaire pour le traitement des personnes aux États-Unis atteintes de dégénérescence maculaire néovasculaire ou ' humide ' liée à l'âge (nAMD), suite à la fin d'un rappel volontaire.



La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a approuvé un supplément post-approbation à la demande de licence biologique pour Susvimo, reflétant les mises à jour des composants de l'implant oculaire et de l'aiguille de recharge.



Roche travaillera à rendre Susvimo disponible aux États-Unis pour les spécialistes de la rétine et leurs patients atteints de nAMD dans les semaines à venir.



' Le retour de Susvimo dans la communauté de la rétine reflète notre engagement indéfectible à fournir des traitements rétiniens innovants, et prépare le terrain pour de futures avancées', indique Levi Garraway, directeur médical et chef du développement de produits mondiaux de Roche.





Valeurs associées ROCHE HLDG DR 243,70 CHF Swiss EBS Stocks +0,16%