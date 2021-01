Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roche : Regen-Cov efficace contre les variantes du SARS-CoV-2 Cercle Finance • 27/01/2021 à 15:47









(CercleFinance.com) - Roche et Regeneron annoncent que des chercheurs l'Université de Columbia et de Regeneron ont confirmé de façon indépendante que leur Regen-Cov neutralise avec succès les variantes en circulation du SARS-CoV-2 identifiées au Royaume-Uni et en Afrique du Sud. Les résultats ont été inclus dans un article publié sur bioRxiv et soumis à une publication évaluée par des pairs sur la résistance changeante des variantes du SARS-CoV-2 à la neutralisation par des anticorps. Ils ajoutent que la variante identifiée au Brésil et récemment vue chez un patient aux Etats-Unis contient les mêmes mutations de domaine de liaison de récepteur que la variante sud-africaine, et donc que Regen-Cov devrait rester efficace là aussi.

