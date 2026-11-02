Roche recule, dégradé par UBS mais avec une cible de cours relevée

(Zonebourse.com) - Roche s'affiche dans le rouge à la Bourse de Zurich (-1,25%, à 398,45 francs suisses), victime de la dégradation d'UBS, qui a toutefois relevé sa cible de cours. La banque précise qu'à moyen terme sa thèse reste intacte, notamment grâce au potentiel du Giredestrant dans le cancer du sein précoce HR .
UBS est ainsi passé d'achat à neutre sur l'action Roche, tout en rehaussant son objectif de cours de 376 à 420 francs suisses. Dans sa thèse positive centrale, la banque fait du Giredestrant un actif pouvant générer plusieurs milliards de dollars de ventes avec une marge contributive élevée.
Les analystes voient en plus un potentiel de révision à la hausse par rapport au consensus sur les ventes 2028, le rythme d'extrapolation de fin d'année de 600 millions de dollars au second semestre 2027 devant porter les ventes de la franchise à plus de 2 milliards de dollars en 2028.
UBS estime enfin que la valorisation de Roche reflète désormais largement les bonnes perspectives et les analystes anticipent une pause afin d'évaluer la dynamique des débuts du Giredestrant. Les valeurs favorites d'UBS sont AstraZeneca au sein de la grande pharmacie européenne et Galderma dans le secteur pharmaceutique suisse.
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