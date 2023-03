Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roche: recul du titre, Barclays voit une phase de transition information fournie par Cercle Finance • 27/03/2023 à 12:31









(CercleFinance.com) - Roche (-0,1%) accuse l'un des rares replis de l'indice SMI à la Bourse de Zurich lundi suite à l'abaissement de la recommandation de Barclays, qui juge que le laboratoire suisse traverse actuellement une période de 'transition'.



Dans une note diffusée dans la matinée, Barclays indique avoir abaissé sa recommandation sur Roche de 'surpondérer' à 'pondération en ligne' avec un objectif ramené de 350 à 270 francs suisses.



Si la banque d'affaires continue de penser que l'actuel portefeuille du groupe bâlois (Ocrevus, Hemlibra, Tecentriq, Vabysmo) est appelé à poursuivre sa croissance, elle veut maintenant d'être rassurée sur son 'pipeline' de projets après les échecs cliniques essuyés ces 12 derniers mois.



Bien que le titre se traite actuellement bien en-dessous de ses niveaux de valorisation historiques, Barclays s'attend à voir le titre évoluer sans direction claire en attendant la publication, dans le courant du mois d'août, des conclusions de l'étude Skyscraper-01 portant sur le cancer du poumon non à petites cellules.





Valeurs associées ROCHE HLDG DR Swiss EBS Stocks -0.35%