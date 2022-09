Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roche: rachat de l'américain Good Therapeutics information fournie par Cercle Finance • 07/09/2022 à 14:12









(CercleFinance.com) - Roche a annoncé mercredi qu'il allait racheter Good Therapeutics, une société de biotechnologie américaine, pour un montant de 250 millions de dollars en numéraire.



Cette acquisition va permettre au géant suisse de la santé de mettre la main sur le principal programme de Good Therapeutics, un agoniste du récepteur de l'interleukine 2 lié à la protéine 1 de mort cellulaire programmée (PD-1), une approche qu'il privilégie actuellement dans ses travaux d'immuno-oncologie.



L'opération, qui devrait être bouclée d'ici à la fin du mois, pourrait s'assortir de paiements complémentaires, en fonction de l'atteinte de certaines étapes prédéfinies.



Créée en 2016 à Seattle, Good Therapeutics comptait déjà Roche parmi ses principaux actionnaires par le biais de la filiale de capital-développement du laboratoire, Roche Venture Fund.





