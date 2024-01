Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Roche: rachat d'une technologie de diagnostic à LumiraDx information fournie par Cercle Finance • 02/01/2024 à 07:40









(CercleFinance.com) - Roche annonce la conclusion d'un accord définitif visant l'acquisition de certaines parties du groupe LumiraDx liées à sa technologie innovante de point de service. Après la finalisation attendue d'ici la mi-2024, les entités acquises seront intégrées à Roche Diagnostics.



La solution acquise, combinant plusieurs modalités de diagnostic sur une seule plateforme, complétera le portefeuille du groupe suisse dans la chimie clinique, l'immunochimie, la coagulation et l'obésité, ainsi que dans de multiples domaines pathologiques.



'La technologie de LumiraDx intègre plusieurs tests au point de service sur un seul instrument simple à utiliser et apporte des tests plus abordables et plus accessibles aux patients du monde entier', précise Roche.



La transaction est soumise à certaines conditions, notamment des approbations réglementaires. Selon les termes convenus, Roche paiera un prix d'achat de 295 millions de dollars et versera un paiement supplémentaire pouvant aller jusqu'à 55 millions.





