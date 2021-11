Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roche : rachat d'actions détenues par Novartis information fournie par Cercle Finance • 04/11/2021 à 10:30









(CercleFinance.com) - Roche et Novartis ont annoncé aujourd'hui avoir convenu d'un rachat par Roche des 53,3 millions d'actions Roche détenues par Novartis. La valeur totale de la transaction est d'environ 19 milliards de francs. Le prix par action est de CHF 356.9341. Le Conseil d'administration de Roche a approuvé le rachat envisagé, qui sera financé par emprunt par Roche. L'opération n'entraîne pas de changement de contrôle, le pool constitué par les actionnaires des familles fondatrices détenant précédemment la majorité des voix représentées aux assemblées générales de Roche.

Valeurs associées ROCHE HLDG DR Swiss EBS Stocks +2.28%