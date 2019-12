Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roche : publication des données de SAkuraSky Cercle Finance • 02/12/2019 à 07:35









(CercleFinance.com) - Roche a annoncé la publication des données de SAkuraSky, une étude pivot de phase III du satralizumab, un médicament expérimental destiné au traitement de la neuromyélite à spectre trouble (NMOSD) dans le New England Journal of Medicine (NEJM). 'Les résultats positifs de l'étude pivot SAKURASK sur le satralizumab confortent l'hypothèse selon laquelle l'IL-6 joue un rôle clé dans le NMOSD, une maladie débilitante et potentiellement mortelle', a déclaré Levi Garraway, médecin chef de Roche. ' Le satralizumab a démontré une efficacité robuste soutenue pendant 144 semaines sur une large population de patients dans le cadre de deux études de phase III, en monothérapie ou en association avec un traitement de base. Le satralizumab pourrait bientôt offrir une nouvelle option de traitement aux personnes atteintes de NMOSD. '

