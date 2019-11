Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roche : prolonge son offre sur Spark jusqu'au 10 décembre Cercle Finance • 22/11/2019 à 08:25









(CercleFinance.com) - Roche a annoncé aujourd'hui avoir prolongé la période d'offre de son offre publique d'achat visant l'acquisition de la totalité des actions en circulation d'actions ordinaires de Spark au prix de 114.50 USD par action. L'offre, qui devait expirer à 17h00, heure de New York, le lundi 25 novembre 2019, a été prorogé jusqu'à 17h00, heure de New York, le mardi 10 décembre 2019. Tous les termes et conditions de l'offre resteront inchangés pendant la période prolongée. L'offre a été prolongée afin de donner plus de temps à la US Federal Trade Commission (FTC) et à l'Autorité de la concurrence et des marchés du Royaume-Uni (CMA) pour mener à bien leurs examens pour l'acquisition de Spark par Roche. Citibank, le dépositaire de l'offre, a informé Roche que, le 21 novembre 2019, à 17 heures, heure de New York, environ 5 717 437 actions de Spark avait été reçu, représentant environ 14,8% des actions en circulation de Spark.

