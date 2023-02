Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roche: profite d'un rebond après les bénéfices 2022 information fournie par Cercle Finance • 03/02/2023 à 17:16









(CercleFinance.com) - Le titre termine la journée en forte hausse (3,5%) profitant de l'analyse positive de Credit Suisse. Magré cette progression, la valeur affiche un repli de 2% sur la semaine.



L'analyste confirme son conseil Surperformance et son objectif de cours de 380 CHF.



En 2022, le groupe de santé helvétique a vu son bénéfice par titre (BPT) des activités de base augmenter de 5% en monnaies locales, à 20,30 francs suisses, pour un chiffre d'affaires de près de 63,3 milliards, en hausse de 2% à taux de change constants (TCC).



Credit Suisse estime que les bénéfices du deuxième semestre ont été inférieurs de 3% au consensus mais supérieurs de 3% aux prévisions de Crédit Suisse.



Credit Suisse augmente le rythme des ventes de Vabysmo et vise maintenant un potentiel de ventes maximales de 5,5 milliards de dollars.



' Nous actualisons également nos hypothèses de change, ce qui réduit les ventes et les bénéfices d'environ 3 %. Dans l'ensemble, nous réduisons les ventes de 2023-27 de 1,6% et le BPA de base de 2% ' souligne Credit Suisse.





Valeurs associées ROCHE HLDG DR Swiss EBS Stocks +3.10%