Roche : prochaine AG sans présence physique des actionnaires

(CercleFinance.com) - Roche fait savoir aujourd'hui qu'en raison de la crise sanitaire actuelle, les actionnaires ne pourront assister physiquement à l'Assemblée générale annuelle. Ainsi, 'par mesure de précaution et de prudence, le Conseil d'administration a décidé de tenir l'Assemblée générale ordinaire de Roche Holding SA le mardi 16 mars 2021 (...) sans la présence physique des actionnaires', précise Roche. Seule la présente des personnes requises par les statuts sera assurée, indique Roche. 'Les actionnaires peuvent exercer leurs droits exclusivement via des instructions écrites ou soumises par voie électronique au mandataire indépendant, Testaris AG', fait savoir l'entreprise.

Valeurs associées ROCHE HLDG DR Swiss EBS Stocks -0.87%