Roche : procédure accélérée pour une molécule de Sarepta

(CercleFinance.com) - Le groupe Roche annonce ce vendredi que la FDA a accordé une procédure accélérée à la thérapie SRP-9001 de Sarepta Therapeutics. 'SRP-9001 est une thérapie de transfert de gène expérimentale destinée à délivrer son gène codant pour la micro-dystrophine au tissu musculaire pour la production ciblée de la protéine de micro-dystrophine. Les données d'innocuité et de tolérabilité à un an de quatre participants à l'essai clinique ayant reçu du SRP-9001 ont été récemment publiées dans JAMA Neurology, et l'étude 102, une étude randomisée, en double aveugle et contrôlée par placebo sur SRP-9001, est en cours avec résultats attendus début 2021', explique Sarepta. Roche a obtenu en décembre 2019 le droit de commercialiser cette molécule en dehors des États-Unis.

Valeurs associées ROCHE HLDG Swiss EBS Stocks -3.38%