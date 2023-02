Roche prévoit une baisse des résultats en 2023 du fait de la baisse des produits Covid

(AOF) - Le groupe pharmaceutique suisse Roche prévoit pour 2023 une baisse du chiffre d’affaires consolidé « dans la partie basse de la plage à un chiffre » « du fait de la forte diminution des ventes de produits liés au Covid-19 » à quelque 5 milliards de francs suisses. Le bénéfice par titre devrait baisser en conséquence, mais Roche « table sur une nouvelle augmentation de son dividende en francs suisses ».

Le chiffre d'affaires consolidé 2022 du groupe s'établit en hausse de 2% à taux de change constants et en hausse de 1% en francs suisses à 63,3 milliards, malgré la baisse des ventes liée au Covid. Le bénéfice par titre rapporté aux activités de base a augmenté de 5% en 2022, (de 2% en francs suisses) à 20,30 francs suisses.

Severin Schwan, CEO de Roche a déclaré : "Roche a enregistré de bons résultats pour 2022, même si, conformément aux prévisions, la demande de produits liés au Covid-19 a enregistré une baisse. Les activités de base de la division Diagnostics et les plus récents des médicaments ont poursuivi leur forte croissance…Pour l'année en cours, nous tablons sur une solide croissance sous-jacente dans nos deux divisions, laquelle compensera largement la nouvelle baisse significative des ventes d'environ 5 milliards de francs suisse de produits liés au Covid-19."

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur "pharmacie"

Perte de vitesse de la recherche européenne

La recherche européenne perd du terrain face à la recherche américaine et chinoise. En vingt ans, la part de l'Europe a chuté de 41 % à 31 % dans la R&D mondiale. La part de la Chine a, elle, bondi de 1 % à 8 %. Quant aux Etats-Unis, qui ont supplanté l'Europe, en 2001 ils ne consacraient que 2 milliards d'euros par an de plus que l'Europe à la R&D, alors que désormais cet écart atteint 25 milliards ! Certains experts accusent les autorités européennes de ne pas avoir déployé des politiques efficaces. Il aurait ainsi fallu mieux cibler le financement de la recherche pharmaceutique via le programme " Horizon 2020 ". La France n'arrive qu'en dix-huitième position dans le financement européen en dépit de la qualité de sa recherche. A contrario les Etats-Unis concentrent les financements sur Boston et quelques centres d'excellence.