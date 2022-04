Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roche: prévisions confirmées après un bon premier trimestre information fournie par Cercle Finance • 25/04/2022 à 09:30









(CercleFinance.com) - Roche a confirmé lundi ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice 2022 après avoir affiché une bonne croissance de ses ventes au cours du premier trimestre de l'année.



Le chiffre d'affaires consolidé du géant biopharmaceutique suisse s'est inscrit en hausse de 11% à taux de change constants sur les trois premiers mois de 2022, soit une progression de 10% exprimée en francs suisses.



Le groupe explique que son activité a été tirée à la hausse par sa division de diagnostic biologique, dont le chiffre d'affaires a grimpé de 24% en raison d'une demande toujours aussi élevée de tests liés au Covid-19.



Après un premier trimestre fort, les tests liés au Covid devraient toutefois enregistrer un déclin significatif par la suite, prévient la société dans son communiqué.



Le chiffre d'affaires de la division pharmaceutique a quant à lui progressé de 6% grâce à la croissance continue des ventes de ses nouveaux médicaments contre les maladies graves et à une atténuation de l'impact des biosimilaires.



Dans ce contexte, Roche a confirmé ses prévisions pour 2022, avec un chiffre d'affaires toujours attendu stable ou dans la partie basse de la plage à un chiffre, à taux de change constants.



Le bénéfice par titre rapporté aux activités de base devrait pour sa part afficher une hausse se situant dans la partie basse à moyenne de la plage à un chiffre (à taux de change constants).



Roche dit par ailleurs tabler sur une augmentation de son dividende en francs suisses.



Cette publication était accueillie sans grand enthousiasme par les investisseurs, qui portaient la valeur en baisse de près de 2% lundi matin à la Bourse de Zurich au sein d'un indice SMI en repli de 0,4%.





