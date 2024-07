Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Roche: prévisions 2024 revues à la hausse, le titre monte information fournie par Cercle Finance • 25/07/2024 à 10:22









(CercleFinance.com) - Roche a annoncé jeudi avoir relevé ses prévisions pour l'exercice 2024 après avoir constaté une accélération de la croissance de ses ventes au cours du deuxième trimestre.



Le laboratoire biopharmaceutique suisse explique que son chiffre d'affaires de deuxième trimestre a augmenté de 9% à taux de changes constants, le repli des ventes des produits liés au Covid-19 constituant désormais un moindre frein sur l'activité.



Pour ce qui concerne l'ensemble du premier semestre, le chiffre d'affaires a progressé de 5%, soutenu par une forte demande pour ses médicaments et ses outils de diagnostic.



Le résultat d'exploitation 'core' a quant à lui augmenté de 11%, à près de 11,3 milliards de francs suisses, donnant un bénéfice par action (BPA) en hausse de 9%.



Pour 2024, Roche dit maintenant anticiper une croissance du C.A. annuel de l'ordre de 5%, à taux de change constants, tandis que le bénéfice par action 'core' devrait croître à un rythme inférieur à 10%.



Suite à cette publication, l'action Roche progressait de 2,8% jeudi matin à la Bourse de Zurich, signant la deuxième plus forte hausse de l'indice SMI derrière Lonza.





Valeurs associées ROCHE HLDG DR 280,60 CHF Swiss EBS Stocks +2,60%