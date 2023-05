Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Roche: présentera de nouvelles données sur les cancers information fournie par Cercle Finance • 26/05/2023 à 09:45

(CercleFinance.com) - Roche présentera de nouvelles données sur six médicaments approuvés et expérimentaux dans dix types de cancer lors du congrès annuel 2023 de l'American Society of Clinical Oncology (ASCO), qui se tiendra du 2 au 6 juin.



Les points forts comprennent de nouvelles données sur les traitements du lymphome et du carcinome hépatocellulaire (HCC) dont des résultats d'études et des données de suivi étendues pour Columvi (glofitamab) de près de deux ans.



Des nouvelles sont attendues dans le traitement du cancer du foie par Tecentriq (atezolizumab) plus Avastin (bevacizumab) avec l'analyse des résultats rapportés par les patients de l'étude IMbrave050 sur le traitement adjuvant du carcinome hépatocellulaire (CHC), y compris les données relatives à la qualité de vie.