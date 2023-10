Roche: présentera de nouvelles données dans la SEP information fournie par Cercle Finance • 02/10/2023 à 09:42

(CercleFinance.com) - Roche présentera de nouvelles données cliniques et réelles clés à l'ECTRIMS-ACTRIMS 2023, démontrant la solidité des résultats à long terme dans la sclérose en plaques (SEP), et ENSPRYNG® ( satralizumab ). ) pour le trouble du spectre de la neuromyélite optique (NMOSD).



Les derniers résultats de l'essai de phase III sur l'injection sous-cutanée d'OCREVUS ( ocrelizumab ) et de l'essai de phase II sur le fénébrutinib , inhibiteur de la BTK , dans le traitement de la sclérose en plaques (SEP) seront présentés.



Les données d'efficacité et d'innocuité d'OCREVUS sur 10 ans montrent un bénéfice significatif dans le ralentissement de la progression de l'invalidité à long terme et un profil d'innocuité à long terme cohérent dans la SEP.



Les données de sécurité à plus long terme et les données d'efficacité de dernière minute de l'essai de phase III d'ENSPRYNG ( satralizumab ) dans le trouble du spectre de la neuromyélite optique (NMOSD) seront présentées.