Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roche : présentera de nouvelles données à un congrès cet été Cercle Finance • 29/06/2020 à 15:28









(CercleFinance.com) - Roche annonce ce lundi que les nouvelles données de son programme clinique sur l'hémophilie A seront présentées au Congrès 2020 de la Société internationale sur la thrombose et l'hémostase. Ce congrès se déroulera du 12 au 14 juillet 2020. 'Les données comprendront une mise à jour les résultats d'innocuité de l'étude de phase IIIb STASEY sur Hemlibra® (emicizumab) et les nouveaux résultats de l'étude de phase III HAVEN 5 sur Hemlibra. Les données comprendront également des informations sur l'impact de la vie avec l'hémophilie A. Spark Therapeutics (membre du groupe Roche) présentera également les données des cohortes de doses initiales de son étude de thérapie génique de phase I / II', précise le groupe.

Valeurs associées ROCHE HLDG Swiss EBS Stocks -0.67%