Roche : présente des données sur le giredestrant

(CercleFinance.com) - Roche a annoncé la présentation de données nouvelles et mises à jour sur e giredestrant. Il s'agit 'd'un dégradant sélectif des récepteurs des oestrogènes de nouvelle génération pour les personnes atteintes d'un cancer du sein HER-2 négatif aux récepteurs hormonaux'. Le cancer du sein est aujourd'hui le cancer le plus répandu dans le monde, le sous-type HR positif étant le sous-type le plus courant représentant 70 % des cas. ' Les données de deux essais de stade précoce montrent giredestrant est encourageant effet antitumoral et profil tolérable de sécurité dans les deux paramètres précoce et avancé ' indique le groupe. Les données de ces études seront présentées à l'American Society of Clinical Oncology (ASCO) réunion annuelle, qui aura lieu 4-8 Juin, 2021.

Valeurs associées ROCHE HLDG DR Swiss EBS Stocks +1.25%