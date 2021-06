Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roche : présente des données pour le cancer du sang Cercle Finance • 04/06/2021 à 14:14









(CercleFinance.com) - Roche présente les dernières avancées en matière d'immunothérapies dans le lymphome non hodgkinien. Les données sur les anticorps bispécifiques CD20xCD3 expérimentaux et les nouveaux schémas thérapeutiques combinés avec Polivy ont montré des avantages cliniques accrus pour les personnes atteintes d'un lymphome non hodgkinien dans les premières études. Ces données seront présentées lors de la réunion annuelle de l'ASCO 2021 du 4 au 8 juin 2021. ' Les personnes atteintes de cancers du sang difficiles à traiter tels que le lymphome non hodgkinien ont encore besoin de plus d'options pour améliorer les résultats ', a déclaré Levi Garraway, MD, Ph.D., directeur médical de Roche et responsable du développement mondial des produits. ' Nous sommes encouragés par les données prometteuses de nos anticorps bispécifiques émergents engageant les lymphocytes T, le mosunetuzumab et le glofitamab et le conjugué anticorps-médicament, Polivy, qui démontrent le potentiel de ces nouvelles approches immunothérapeutiques pour divers groupes de patients. '

Valeurs associées ROCHE HLDG DR Swiss EBS Stocks +1.25%