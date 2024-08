Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Roche: pourrait céder Flatiron Health information fournie par Cercle Finance • 07/08/2024 à 12:25









(CercleFinance.com) - Le groupe souhaiterait céder sa filiale US Flatiron Health selon le FT. Cette société est spécialisée dans les analyses de données sur le cancer.



Cette céssion serait liée au ralentissement des ventes de cette filiale selon le FT.



'Pour rappel, Roche a acquis Flatiron pour 1,9Md$ en 2018' indique ce matin Invest Securities.



Flatiron Health est une société non cotée basée à New York qui fournit des services et technologies de santé.



Flatiron est spécialisée dans les logiciels pour les dossiers de santé électroniques spécifiques à l'oncologie, ainsi que dans la conservation et le développement de données concrètes pour la recherche sur le cancer.





