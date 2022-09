Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roche: porté par un relèvement de recommandation information fournie par Cercle Finance • 15/09/2022 à 14:05









(CercleFinance.com) - L'action Roche s'adjuge près de 2% jeudi à mi-séance, signant la deuxième plus forte hausse du SMI de Zurich, Credit Suisse ayant relevé sa recommandation sur la valeur.



Les analystes de la banque privée suisse sont passés ce matin à une opinion 'surperformance' sur le titre, avec un objectif de cours rehaussé de 350 à 375 francs suisses.



Le bureau d'études salue, entre autres choses, les perspectives de moyen terme du groupe pharmaceutique, étayées selon lui par un portefeuille de médicaments 'unique' qui lui confère une bonne maîtrise de ses prix, ainsi que par la capacité de renouvellement de son carnet de projets ('pipeline').



Vers 14h00, le titre prend 1,9%, alors que le SMI ne progresse que de 0,2%, ce qui lui permet de limiter à 13% son repli depuis le 1er janvier.





