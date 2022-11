Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roche: plusieurs données attendues au congrès de l'ASH information fournie par Cercle Finance • 03/11/2022 à 16:11









(CercleFinance.com) - Roche prévoit de présenter des données portant sur plusieurs de ses médicaments lors du congrès annuel de la Société américaine d'hématologie (ASH), qui se tiendra le mois prochain à La Nouvelle-Orléans.



Le groupe biopharmaceutique souligne que ses produits, qu'ils soient homologués ou en cours de développement, feront l'objet d'une cinquantaine d'abstracts au cours de la conférence, dont plus de 15 présentations orales.



Ces données concerneront un certain nombre de maladies du sang, allant de l'hémophilie de type A au lymphome non-hodgkinien, en passant par l'hémoglobinurie paroxystique nocturne et le myélome multiple, précise-t-il.



Roche compte notamment dévoiler les résultats d'une étude clinique de phase III menée sur son anticorps Hemlibra dans le traitement de l'hémophilie A sans inhibiteurs anti-facteur VIII chez les enfants.





