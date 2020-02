Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roche : peu de réaction du titre après une analyse positive Cercle Finance • 11/02/2020 à 13:34









(CercleFinance.com) - Le titre affiche une légère hausse à la Bourse de Zurich après l'analyse de Bank of America. Le bureau d'études maintient sa recommandation 'Achat' sur les actions du fabricant de médicaments suisse, avec un objectif de prix de 360 francs suisses, s'attendant à une année de pipeline 2020 'importante' pour le groupe. Dans une note aux clients, le bureau d'analyses a déclaré que plusieurs relevés de phase III sont attendus cette année, en particulier concernant le risdiplam, un médicament contre l'atrophie musculaire spinale, le traitement contre la maladie de Crohn, l'étrolizumab, le médicament contre le cancer ipatasertib ou le médicament pour les yeux Lucentis. Selon BofA, les données représentent un potentiel de vente estimé à environ 10 milliards de francs suisses, contre seulement 2 à 3 milliards de francs suisses actuellement pris en compte dans le consensus, principalement avec le risdiplam.

Valeurs associées ROCHE HLDG DR SIX Swiss Exchange +0.10%